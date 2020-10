La Juventus attende con ansia il sorteggio dei gironi di Champions League, che avverrà questo pomeriggio alle ore 17. Chi saranno gli avversari dei bianconeri?

C’è grande attesa tra i tifosi per conoscere ovviamente quali saranno le insidie che dovrà affrontare la squadra di Andrea Pirlo nella prossima edizione della Champions League. I bianconeri sono stati inseriti nella prima fascia. Ecco la suddivisione delle 32 partecipanti.

Fascia 1: Bayern, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Psg, Zenit, Porto

Fascia 2: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Dortmund, Chelsea, Ajax

Fascia 3: Dinamo Kiev, Salisburgo, Lipsia, Inter, Olympiacos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

Fascia 4: Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Brugge, Borussia Moenchengladbach, Istanbul Basaksehir, Midtjylland, Rennes, Ferencvaros

I sorteggi saranno trasmessi in diretta in pay tv oggi dalle 16.45 su Sky Sport e in live streaming su skysport.it e in chiaro sul canale 20 di Mediaset, che detiene i diritti della Champions League.

Juventus, gli otto gironi di Champions League

GIRONE A: Bayern Monaco, Atletico Madrid,

GIRONE B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk,

GIRONE C: Porto, Manchester City,

GIRONE D: Liverpool, Ajax,

GIRONE E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar,

GIRONE F: Zenit, Dortmund,

GIRONE G: Juventus, Barcellona,

GIRONE H: Psg, Manchester United, Lipsia