Calciomercato Juventus, oltre a Chiesa c’è una alternativa

Ultimi giorni incandescenti per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza che va a caccia degli ultimi rinforzi da regalare a mister Pirlo.

Le prime due uscite di campionato hanno comunque evidenziato delle lacune nell’organico bianconero. Lacune che la Juve sta cercando di colmare. E’ soprattutto in avanti che si cerca una pedina che sappia giostrare sia come esterno offensivo che come seconda punta.

Calciomercato Juventus, Dembelè pista percorribile

Come riporta Calciomercato.it, la società bianconera continua a rimanere sulle tracce di Federico Chiesa. E’ l’attaccante esterno della Fiorentina l’obiettivo numero uno. Ma adesso c’è anche un’altra pista percorribile. Dembelè infatti non rientra nei piani di Ronald Koeman ed è dunque pronto a lasciare il Barcellona. Anche lui è un attaccante esterno veloce e rapido, con un discreto fiuto del gol. Secondo il portale specializzato il calciatore potrebbe rientrare tra i piani della Juventus qualora non riuscisse ad arrivare al viola. Di sicuro però c’è la necessità di lasciar partire Douglas Costa, giocatore che piace proprio al Barcellona ma che ha estimatori anche in Premier League.

