Calciomercato Juventus, un affare in vista con il Parma

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere le sue battute conclusive. Con la società bianconera ancora impegnata nelle ultime cessioni.

Ormai mancano davvero pochissime ore alla conclusione delle trattative di calciomercato. La dead line è fissata per il prossimo 5 ottobre. E per questo motivo tutte le squadre adesso stanno stringendo il cerchio di acquisti e cessioni. Tra queste ovviamente anche la Juventus che – oltre a trovare nuovi rinforzi per Pirlo – sta per cedere in prestito uno dei suoi giovani interessanti, con l’obiettivo di fargli maturare una esperienza importante.

Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia in prestito

Come riporta Tuttosport, la Juventus sta per chiudere un affare con il Parma relativo alla cessione di un giovane calciatore. Vale a dire il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, rientrato alla base dopo la stagione in serie B disputata con il Perugia. Per lui è pronta una nuova esperienza, sempre in prestito, proprio al Parma dove come allenatore troverà Fabio Liverani. Tecnico che nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un’ottima guida anche per i più giovani, lasciandogli lo spazio per maturare. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità del prestito del calciatore.