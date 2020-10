Juve, ci risiamo: il problema cessioni blocca il mercato dei bianconeri

Fabio Paratici per poter finanziare gli ultimi colpi di mercato ha bisogno di sfoltire la rosa. Tuttavia, come riferisce la Gazzetta dello Sport, al momento le cessioni latitano: per i vari Douglas Costa, Rugani e Khedira le offerte ricevute non sono ritenute soddisfacenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI/ Vendere è l’imperativo che la Juventus si è data a sé stessa. Cedere, per poi finanziare gli ultimi colpi di mercato, atti a completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che in occasione della seconda uscita stagionale contro la Roma ha dimostrato ancora delle lacune strutturali. La necessità di sfoltire la rosa è diventato improvvisamente un mantra dalle parti di Corso Galileo Ferraris per le note perdite di bilancio, che hanno portato il club bianconero a dover agire con ancora più raziocinio, per non incorrere in sanzioni gravose dall’Uefa per non aver rispettato i paletti del Financial Fair Play.

Il problema è che al momento le cessioni in casa Juve stentano ad arrivare. Eppure sono vari i nomi sulla lista dei partenti dalle parti di Torino: da Khedira, per il quale si sta parlando di una sua possibile rescissione, Rugani e Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, Paratici ha il nodo cessioni: la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI/ Se la cessione di Rugani al Rennes sembra ormai cosa fatta, diverso è il discorso relativo a Douglas Costa, per il quale sono arrivate offerte soltanto dal Qatar e dalla Cina, subito declinate dal brasiliano, che vorrebbe continuare la sua esperienza a Torino, o al massimo in Inghilterra. Dalla Premier sono arrivati soltanto dei sondaggi da parte del Wolverhampton e del Manchester United, ma nulla di concreto.

Il compito di Paratici in questi ultimi due giorni di mercato è quindi duplice, e assolutamente non facile: sarà compito del ds bianconero provare a trovare la quadra di una situazione che al momento appare piuttosto nebulosa.