Juventus, Pirlo in allenamento insiste su un aspetto

La Juventus continua a lavorare in vista della partita che i bianconeri giocheranno contro il Napoli di Rino Gattuso. Un antipasto di sfida scudetto.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento con quattro punti in classifica, frutto della vittoria sulla Sampdoria e del pareggio ottenuto contro la Roma. Cristiano Ronaldo si candida ad essere nuovamente il perno dell’attacco e del resto il portoghese è già in grande forma. Adesso però Pirlo si aspetta i gol anche dagli altri elementi del reparto offensivo. E per questo nell’ultimo allenamento ci si è concentrati su un aspetto specifico.

Juventus al lavoro sotto la pioggia

“Continua a lavorare la Juventus, in vista dei prossimi impegni che la attendono, in Campionato e, presto, in Europa. La squadra si è ritrovata oggi, ancora una volta al mattino, sul terreno della Continassa. Agli ordini come sempre di Coach Pirlo, il gruppo si è allenato sotto una fitta pioggia, concentrando l’attenzione sulla tattica e sulle combinazioni al tiro per il reparto offensivo. – si legge sul sito internet dei bianconeri – Domani il gruppo è atteso sempre in mattinata, dopodichè (ore 14, diretta su Juventus Tv) Coach Pirlo incontrerà i giornalisti invitati all’Allianz Stadium”.