Juve, due membri dello staff positivi al Covid: il comunicato del club

L’ombra del Coronavirus si abbatte anche sulla Juventus: dai risultati dei tamponi effettuati in questi giorni, si è accertata la positività al Coronavirus di due membri dello staff. Il club ha subito provveduto a diramare un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Brutte notizie in casa Juventus. Due tamponi hanno evidenziato la positività al Covid di due membri appartenenti allo staff. Ecco cosa si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero: “Juventus Football club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta nè di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico.

Tuttavia, in ossequio alla normativa e al protocollo, tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo.”

Juve, il Coronavirus incombe anche sui bianconeri: i provvedimenti

La chiosa del club bianconero è lapidaria: “La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.” Nei prossimi giorni ovviamente tutti i calciatori saranno sottoposti a tamponi a tappeto: il rischio è che si possa ripetere la situazione già accorsa al Genoa e al Napoli, dove il numero dei positivi è esponenzialmente aumentato con il passare dei giorni. Il match Juve-Napoli si dovrebbe giocare, a meno che dai tamponi che i partenopei faranno domani non dovessero emergere altre positività.

