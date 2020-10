Juventus Napoli, Pirlo in conferenza stampa: Diretta Live

Diretta Live della conferenza stampa di Andrea Pirlo, alla vigilia di Juventus Napoli, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Vediamo insieme le parole del neo tecnico dei bianconeri.

CONFERENZA STAMPA JUVENTUS/ La Juve si prepara ad affrontare il Napoli nel posticipo del big match del campionato di Serie A. I bianconeri, reduci dal pareggio in rimonta ottenuto contro la Roma, non possono permettersi ulteriori passi falsi, per non lasciar scappare l’Inter capolista. Cristiano Ronaldo e compagni se la dovranno vedere con un Napoli in forma, che nelle prime due uscite stagionali ha messo a referto ben 8 reti, non incassandone neanche una.

Nella conferenza stampa di presentazione del match, il neo allenatore bianconero ha espresso le sue considerazioni in merito a quella che è stata la settimana vissuta dalla sua squadra, conscio del fatto che l’appuntamento di domani potrà dire molto sulle ambizioni dei campioni d’Italia.

Conferenza stampa Pirlo, DIRETTA LIVE: ecco le parole del tecnico

Le parole di Pirlo: “Credo che non ci sia domani il rischio di non giocare. I documenti rilasciati dalla Lega parlano chiaro, quindi sono assolutamente tranquillo per domani. Abbiamo preparato questa gara come fosse una partita come le altre, la situazione esterna non ci ha influenzato minimamente. Come contro la Roma, potremo effettuare qualche esperimento tattico anche domani: non abbiamo avuto un numero di amichevoli sufficiente per fare degli esperimenti.”

Su Dybala: “Era reduce da due mesi di inattività titolare, ha una settimana di allenamenti in più nelle gambe e potrebbe partire titolare, vediamo così come per Arthur, che ha avuto modo di allenarsi con costanza. Per quanto riguarda Cuadrado, potrebbe giocare nuovamente a sinistra: è in ballottaggio con Frabotta.”

Pirlo parla del Coronavirus e della partita contro Roma

A chi gli chiede il motivo dei passi indietro visti contro la Roma, Pirlo spiega che la sua squadra all’Olimpico “Non è riuscita ad occupare bene gli spazi in avanti, con Kulusevski che ha ricoperto poco questo ruolo durante il precampionato. In effetti si è rivelata una soluzione un pò azzardata.”

Non teme la concorrenza, sebbene sia conscio delle difficoltà che il campionato di quest’anno presenta, e della forza del Napoli: “Sono in palla. Con Gattuso hanno cambiato modo di giocare, ormai già da un anno. Sono forti e lo hanno dimostrato nelle prime due partite del campionato, ma noi ci faremo trovare pronti.”

Sulla situazione Coronavirus, il mister ha manifestato una certa preoccupazione: “Ovviamente in questo genere di circostanze non si può stare sereni neanche passeggiando per strada, figuriamoci in un campo da calcio. Potrebbe succedere a noi, così come è capitato al Genoa.”

Sul mercato

Impossibile non spendere due parole anche sui possibili innesti con cui la Juve potrebbe concludere la sua sessione estiva di calciomercato: “Fabio (Paratici, ndr) sa bene quali sono le esigenze della rosa e stiamo lavorando. Sul fronte cessioni non ci sono novità e al momento lavorano regolarmente in gruppo.”