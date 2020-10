La Juventus non prenderà Emerson Palmieri del Chelsea, lo comunica il giornalista Romeo Agresti, ecco tutti i dettagli della trattativa:

La Juventus non prenderà Emerson Palmieri, il colpo di scena viene comunicato dal giornalista Romeo Agresti che sul proprio profilo scrive testualmente “La Juventus NON prenderà Emerson Palmieri”. Un non in maiuscolo che autentifica una certezza ormai scontata visto che proprio oggi chiuderà il mercato della Juventus, che dopo l’acquisto Chiesa evidentemente non investirà più sul mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri: colpo di scena

Una notizia di mercato che però non sembra fare felici i tanti tifosi bianconeri che sotto il tweet dell’esperto giornalista commentano sconsolati sulla mancanza d’esperienza e di qualità nei laterali di sinistra, come sappiamo la Juventus ha confermato Frabotta come vice di Alex Sandro, un giocatore voluto da Pirlo che faceva parte della rosa dell’Under 23 bianconera. Ma per certi tifosi l’ancora troppa poca esperienza di Frabotta non basta per competizioni importanti come la Champions League dove servono giocatori navigati. Ma la Juventus dopo aver chiuso, proprio nell’ultima giornata di mercato, per Chiesa, non sembra intenzionata ad investire ulteriormente sul mercato.

Come sappiamo i bianconeri dopo diversi mesi possono finalmente annunciare che Federico Chiesa è ormai un giocatore della Juventus, dopo la cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco e quindi il piazzamento di tutti gli esuberi, il giovane attaccante italiano è finalmente pronto per approdare nella rosa di Andrea Pirlo. Un acquisto cercato da diverso tempo, infatti già nelle scorse sessioni di mercato Chiesa fu un autentico pallino del direttore sportivo Fabio Paratici che finalmente è riuscito a portare a compimento un obiettivo davvero sentito. Federico Chiesa, proprio come il partente Douglas Costa, può ricoprire entrambe le fasce. Molto probabilmente ricoprirà il ruolo titolare di laterale destro tutto campo, con la difesa a tre ormai congeniale nella Juventus by Andrea Pirlo.