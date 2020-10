Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri è a un passo dal vestire la maglia bianconera. Dopo la cessione di Mattia De Sciglio in prestito al Lione, i Blues hanno aperto alla possibilità di cedere in prestito il terzino italo brasiliano. La fumata bianca è vicinissima.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PALMIERI/ La Juve corre sulle fasce. Dopo aver definito l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina e la cessione di De Sciglio al Lione, la società bianconera è in procinto di concludere un’altra operazione: si tratta di Emerson Palmieri, che si trasferirebbe a Torino con la formula del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. L’operazione, che sembrava essersi arenata, si è improvvisamente riaperta nelle ultime ore, dal momento che i Blues avevano fatto resistenza all’ipotesi di cedere in prestito il forte terzino italo-brasiliano. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, l’intesa totale è davvero vicina.

Importante operazione questa, che permette ad Andrea Pirlo di avere una valida alternativa ad Alex Sandro, attualmente fermo ai box per un problema muscolare. Evidentemente il giovane Gianluca Frabotta non assicurava le giuste garanzie ad una squadra il cui obiettivo è quello di giocarsi le proprie carte in tutte le competizioni in cui è invischiata.