De Sciglio saluta la Juventus, ecco dove va. L’addio ha favorito l’arrivo di Chiesa

De Sciglio si trasferisce al Lione in prestito. Il calciatore, lasciando la Juventus, ha permesso che Paratici portasse a termine l’affare Federico Chiesa.

Ci siamo. Stavolta Mattia De Sciglio ha accettato il trasferimento. Il calciatore oggi firmerà con il Lione e giocherà, come Rugani al Rennes, in Ligue 1. Si tratta di un torneo sempre più ricco che sta attirando diversi calciatori italiani. Il terzino di recente aveva detto di no ad un trasferimento al Celtic, bloccando così il mercato della Juventus. All’ex Milan si era opposto ad un futuro in Scozia, perché ritieneva fosse un passo indietro nella sua carriera. Dopo essere stato ad un passo da Paris Saint Germain, Barcellona e Roma, pensava che non fosse il Celtic Park la destinazione adatta.

De Sciglio al Lione, quanto risparmia la Juventus

De Sciglio si trasferisce al Lione in prestito gratuito, con i francesi che pagheranno l’ingaggio del calciatore. Ciò significa che a giugno 2021 tornerà a Torino e il problema si riproporrà. La Gazzetta dello Sport spiega il perché l’operazione sia stata propedeutica all’innesto di Chiesa. Per il 2020-2021 i soldi accantonati dai prestiti e dagli stipendi del terzino, Rugani e Douglas Costa sono serviti ampiamente a coprire l’operazione con la Fiorentina. Tra un anno… si vedrà.