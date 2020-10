Juventus-Napoli il giudice sportivo rinvia il verdetto del match di Serie A: servono ulteriori dettagli, dunque, è stato chiesto un supplemento di indagine

il Giudice sportivo Gerardo Mastrandera prenderà tempo per analizzare con calma la situazione: il verdetto per il match di Serie A può slittare almeno fino a mercoledì, ma si sta prendendo in considerazione l’ipotesi che possa trasmettere gli atti alla Procura federale della Figc alla guida di Giuseppe Chinè. Non è mai iniziata la sfida fra i partenopei e la Juventus e non sembra aver nemmeno fine, infatti il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandera prenderà ulteriore tempo per analizzare con la dovuta calma la situazione: il verdetto potrebbe slittare a mercoledì.

Juventus-Napoli, il giudice sportivo rinvia il verdetto: le novità

Un eventuale supplemento di indagine, come riportato da la ‘Repubblica‘ sarebbe davvero una lettura politica della situazione. Quella che oggi pomeriggio dalle 17 proverà a chiedere il calcio al ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora. Infatti a quell’ora, il ministro incontrerà il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Si parlerà in quali casi la Asl può superare un protocollo voluto dal Comitato tecnico scientifico. La convinzione per i vertici del calcio italiano è che i casi si restringano a contingenze particolari di natura territoriale, su cui la Asl è competente. Altrimenti il rischio è che il campionato non solo sia solo nelle mani dell’Asl, ma sia nei fatti virtualmente concluso, con ogni match compromesso qualora ci fosse un giocatore positivo al Covid-19.