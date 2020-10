Calciomercato Juventus, nuova destinazione per Emerson Palmieri

Le voci di calciomercato in casa Juventus hanno riguardato a lungo l’esterno sinistro Emerson Palmieri, oggi giocatore del Chelsea.

L’italo-brasiliano è stato a lungo nel mirino dei bianconeri, specie quando ancora in panchina c’era Maurizio Sarri, suo estimatore. Del resto l’ex allenatore della Juve lo aveva già allenato al Chelsea. Dopo l’arrivo di Pirlo ci sono state altre priorità nel mercato bianconero e alla fine il calciatore è rimasto in Inghilterra, nonostante sulle sue tracce sembravano esserci altre squadre europee. In alcuni paesi europei il calciomercato è ancora però aperto e dunque non è da escludere che possa ancora cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Emerson in Portogallo?

Come riporta Calciomercato.it, adesso potrebbe esserci una nuova destinazione nel futuro del calciatore. Il Chelsea infatti potrebbe cederlo al Porto, squadra che gli consentirebbe di giocare con continuità. Emerson è infatti nel giro della nazionale azzurra e rimanere alla corte di Lampard, dove potrebbe trovare poco spazio, potrebbe costargli il posto nei 23 convocati per i prossimi Europei. Ad ogni modo non è nemmeno lontanissimo la finestra di trasferimenti di gennaio, per cui il futuro di Emerson Palmieri sembra ancora tutto da scrivere.