Calciomercato Juventus, ecco chi c’è tra gli svincolati

Il calciomercato della Juventus si è chiuso ieri con il grande colpo Chiesa, obiettivo a lungo inseguito dai bianconeri.

Adesso la rosa di Andrea Pirlo si può dire al completo, anche se qualche tifoso avrebbe voluto magari qualche innesto in più. Ma bisogna fare i conti sempre e comunque anche con il bilancio, in un anno dove il Covid ha portato decisamente meno incassi per tutte le squadre del mondo. E la Juve non fa differenza. Ad ogni modo se i bianconeri volessero ancora arricchire la loro rosa potrebbero attingere alla lunga lista degli svincolati.

Calciomercato Juventus, due ex ancora senza squadra