Non è arrivato né Dzeko né Suarez, ma Morata. Tra gli obiettivi in attacco dei bianconeri c’era però anche Milik che potrebbe essere solo rimandato…

La Juventus per diversi mesi prima della telenovela Dzeko e Suarez aveva un obiettivo fisso: Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco era un prediletto dell’ex allenatore Maurizio Sarri che prima dell’esonero aveva richiesto espressamente l’acquisto del centroavanti del Napoli. Un giocatore che però, nonostante l’esonero dell’allenatore toscano, sembrava piacere anche al nuovo allenatore, Pirlo. Milik stesso era convinto di sposare la Vecchia Signora a tal punto che ha rifiutato qualsiasi offerta, anche quando era molto vicino a vestire la maglia giallorossa della Roma. Ora il giocatore è rimasto al Napoli ed è fuori dalla lista Champions, il suo contratto è in scadenza nel 2021, quindi a termine stagione potrà essere libero di andare dove meglio crede. Ma non è da escludersi che questa destinazione sia proprio Torino.

Calciomercato Juventus, il super colpo è solo rimandato a gennaio

Non è, infatti, da escludersi un ritorno di fiamma per l’attaccante polacco. A gennaio i bianconeri saranno nel vivo delle competizioni, Champions inclusa. Un nuovo centravanti potrebbe fare comodo e vista la situazione decisamente compromessa del polacco in territorio partenopeo, Paratici potrebbe tornare forte sull’acquisto dell’attaccante. Ora ci sarà da capire se provare, magari con uno sconto a prenderlo già a gennaio oppure aspettare a fine anno così da poterlo avere a zero, visto che come dicevamo poc’anzi il giocatore si libererà a zero.