Juve, terminato l’isolamento al JHotel: ecco cosa succede ai nazionali

Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato che è terminato l’isolamento fiduciario a cui tutti i giocatori erano stati sottoposti in seguito alle due positività emerse nei giorni scorsi.

JUVENTUS CORONAVIRUS ISOLAMENTO FIDUCIARIO/ La partita non disputata domenica sera allo Stadium ha inevitabilmente portato degli strascichi importanti a livello mediatico. La decisione dei partenopei di non partire alla volta di Torino, fermati dall‘Asl della Regione Campania, è attualmente sotto indagine degli organi competenti. D’altro anche la Juventus, che nella giornata di venerdì ha visto due membri dello staff risultare positivi al tampone anti Covid, era in isolamento fiduciario.

L’imperfetto è d’obbligo perché tramite un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha fatto sapere che è terminato l’isolamento fiduciario dei giocatori presso il JHotel; ragion per cui i calciatori convocati dalle Nazionali potranno regolarmente lasciare Torino.