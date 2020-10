L’Asl di Torino si è espressa sulla vicenda dei giocatori della Juventus che hanno lasciato il J Hotel per raggiungere le rispettive nazionali

Come sappiamo alcuni dei giocatori bianconeri, tra i quali anche le super stelle Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, hanno lasciato il J Hotel per raggiungere le rispettive nazionali. Il direttore Testi si è espresso sulla questione: “Il nostro compito è stato soltanto quello di trasmettere la segnalazione della società alla Procura”. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino si è espresso sui 7 giocatori che hanno lasciato il J hotel per raggiungere le proprie nazionali. Hanno, infatti, lasciato il J Hotel per raggiungere Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, Buffon e Demiral.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Pirlo soddisfatto: l’esterno con cui sviluppare meglio il suo gioco

Juventus, l’Asl di Torino: “Comportamento esemplare…”

Ma l’Asl sostiene che, comunque, il comportamento della Juventus è stato esemplare. Ecco le parole dell’Asl di Torino a tal proposito: “Il nostro compito è stato quello di trasmettere la segnalazione della Juventus, che ha avuto un comportamento esemplare, alla Procura. Spetterà ai magistrati valutare se c’è stato un reato, non certo a noi“. Così ha commentato Roberto Testi confermando la segnalazione fatta alle autorità competenti relativa ai giocatori della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario, mentre erano in attesa dei risultati del secondo tampone dopo la recente positività di due membri esterni dello staff bianconero. Sarà dunque ulteriore compito della Procura decidere se procedere o meno nei confronti dei giocatori, cosa che appare improbabile visto che sono tutti negativi al Coronavirus.