Juventus-Napoli oggi arriva la sentenza: sono due le opzioni…

Juventus-Napoli oggi arriva il verdetto definitivo. Due infatti saranno le opzioni: o il 3-0 a tavolino per i bianconeri, o partita rinviata e penalità…

Juventus-Napoli oggi arriverà il verdetto definitivo sulla partita di Serie A che come sappiamo ha visto solo i bianconeri in campo e non la squadra partenopea. Oggi si andrà verso una risoluzione definitiva, definita “soft”. Infatti le opzioni saranno due: la conferma della partita vinta a tavolino dai bianconeri per 3-0, oppure il rinvio della partita a data da destinarsi, che probabilmente sarà intorno a gennaio, e una multa salata più un punto in meno di penalità al Napoli.

Oggi arriverà la sentenza ufficiale e il verdetto definitivo per la partita di Juventus-Napoli, e le opzioni al vaglio sono, come abbiamo detto, due. L’opzione che certamente può “spaventare” è quella dei rinvio, che qualora venisse confermato, avrebbe come data probabilmente gennaio: in quel mese i bianconeri disputeranno match importanti in chiave scudetto come la super sfida contro l’Inter dell’ex Antonio Conte. Certamente non il mese ideale per affrontare due match di questo calibro ma c’è anche da dire che dalle parole di Agnelli la volontà di vincere sul campo e non a tavolino è sempre la priorità, dunque qualora venisse avvalorata questa ipotesi i bianconeri si faranno trovare pronti come hanno sempre fatto. L’altra opzione è invece la conferma della partita vinta a tavolino, un 3-0 per la Juventus, visto che i partenopei non si sono presenti in campo, mentre invece la Juventus lo ha fatto. Ma qualora infatti la partita venisse rinviata, il Napoli avrà comunque un punto in meno di penalità e un ulteriore multa da pagare.