La Juventus si sta allenando senza la presenza di diversi elementi, impegnati con le rispettive nazionali per gli impegni del momento.

Nonostante questo ovviamente Andrea Pirlo continua a lavorare sul campo con chi è rimasto, perché all’orizzonte c’è un calendario di impegni davvero molto fitto e dunque ci sarà bisogno di tutti gli elementi della rosa. Oltre al campionato infatti non bisogna dimenticare che presto la formazione bianconera sarà impegnata anche in Champions League.

Juventus, Pirlo punta sui nuovi acquisti

Come riporta Il Corriere dello Sport il tecnico bianconero in questi giorni nei quali sta lavorando con un gruppo ridotto, sta insistendo soprattutto su alcuni elementi come McKennie, Arthur e Morata. Questi tre nuovi acquisti non sono stati convocati in nazionale e dunque stanno perfezionando il loro inserimento negli schemi juventini. L’obiettivo è far sì che possano esprimere al meglio il loro potenziale nel minor tempo possibile, anche se tutti loro sono stati già impiegati in questo breve primo scorcio di stagione. Pirlo conta molto su di loro per una Juventus vincente in Italia e in Europa.