La Juventus prosegue nel suo lavoro a ranghi ridotti in vista della ripresa del campionato di serie A e della partenza della Champions League.

Nel frattempo tanti giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali e tra questi c’è anche ovviamente Cristiano Ronaldo. Che nonostante l’età continua a rimanere un giocatore insostituibile del Portogallo. Dopo aver pareggiato contro la Spagna adesso la formazione lusitana è attesa da un doppio confronto in Nations League contro Francia e Svezia. Match nei quali ovviamente CR7 vuole essere protagonista.

Juventus, Benzema ha cambiato stile di gioco dopo l’addio di CR7

Nel frattempo di lui ha parlato in Spagna l’ex compagno di squadra Benzema. Che ha rivelato come il suo stile di gioco sia profondamente cambiato da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid per accasarsi alla Juventus. “Cristiano Ronaldo era al Real Madrid per fare gol. Io ho cambiato il mio stile di gioco per giocare con lui. – sono le parole riportate da ItaSportPress – Prima giocavo diversamente ma quando hai un compagno che segna il doppio o il triplo dei tuoi gol devi adattarti. Ddopo il suo addio sono libero in campo, mi piace toccare la palla. Prima avevo messo da parte la mia voglia e l’istinto di fare gol ma adesso è tutto diverso” ha detto l’attaccante francese.