Spunta una clamorosa opportunità mercato per i bianconeri, si sarebbe complicato il rinnovo di Calhanoglu con il Milan: bianconeri alla finestra

La Juventus fa sul serio per Calhanoglu, almeno stando alle ultime indiscrezioni anche riportate da Sky Sport i bianconeri sarebbero alla finestra per il calciatore che sembra avere difficoltà a rinnovare con il suo attuale club, il Milan. Sulla lista della spesa di Paratici nei possibili colpi a parametro zero nel mercato invernale potrebbe inserirsi anche il centrocampista turco. Pirlo potrebbe dunque avere un rinforzo già a gennaio e arriverebbe a zero. Nonostante la non più giovanissima età del centrocampista, il classe 1994 vorrebbe poter giocare la Champions League da protagonista e l’idea Juve sembra affascinarlo.

Calciomercato Juventus, spunta Calhanoglu: si complica il rinnovo

Un operazione che sembra stuzzicare anche lo stesso Paratici sempre pronto a sfruttare le grandi occasioni di mercato, e potrebbe essere proprio il caso di Calhanoglu, visto che il turco ha problemi a rinnovare con il club rossonero. Stando alle ultime novità di mercato, ad oggi, il centrocampista turco, non avrebbe ancora intenzione di rinnovare con il Milan. Il motivo? Le distanza tra le richieste di Calhanoglu e l’offerta dei rossoneri per la firma del nuovo contratto.