Con il prestito di Daniele Rugani al Rennes i bianconeri hanno tenuto vivi i rapporti con i francesi e potrebbero chiudere per il giovane Camavinga

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane fenomeno: la novità

Una statistica decisamente positiva quella del gol al debutto che ne tesse già le lodi di tutto l’ambiente. Per molti infatti Eduardo Camavinga è un predestinato a diventare un volto importante per la nazionale francese ma non solo, se n’è accorta la Juventus che vorrebbe provare a prenderlo dal Rennes, l’attuale squadra in cui milita il giovane e formidabile mediano. Un operazione che avrebbe naturalmente il benestare di Andrea Pirlo. Camavinga è un mancino, viene spesso utilizzato come mezzala ma può essere, comunque, impiegato anche davanti alla difesa. Elegante nelle movenze, il giocatore dimostra un grande carisma anche nei match importanti, quest’anno il suo Rennes infatti giocherà la Champions League.