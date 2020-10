Dybala ko. Con l’Argentina salta il primo match della Seleccion

Paulo Dybala, a causa di un attacco gastroenterite non ha preso parte al match Argentina-Ecuador di ieri sera. Il comunicato della federazione biancoceleste.

Paulo Dybala tiene in ansia Andrea Pirlo. Il calciatore, infortunatosi nel finale dello scorso campionato e aggravatosi quando Sarri lo mandò in campo contro il Lione, non vede la luce in fondo al tunnel. Se con la maglia della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo ed è andato in panchina a Roma, con la Seleccion è un tabù. Il motivo? Come comunicato dalla selezione argentina, un problema grastrointestinale dell’ultimo minuto. La partita in questione è stata brutta. E’ stata altresì decisa da un rigore di Lionel Messi al 13′ della partita. La Joya, a causa del forfait, non è andato nemmeno in panchina, e adesso si aspetta di capire la sua situazione per il prossimo impegno dell’Argentina, giorno 13 ottobre contro la Bolivia.

il tweet su Dybala