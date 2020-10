Calciomercato, la rivelazione di Kean: “Juve, potevo tornare ma…”

By

A lungo si è parlato di un possibile interessamento della Juventus nei confronti di Moise Kean: l’attaccante dell’Everton era considerato dai bianconeri come il tassello giusto da inserire nel mosaico a disposizione di Pirlo. La trattativa, però, è sfumata sul più bello.

Calciomercato Juventus Kean Ritorno/ Nelle ultime frenetiche ore di calciomercato, il ritorno di Moise Kean alla Juventus sembrava a un passo dal concretizzarsi. L’attaccante italiano, infatti, aveva voglia di cambiare aria dopo la non positiva esperienza all’Everton: il tecnico dei Toffees, Carlo Ancelotti, ha puntato con decisione su James Rodriguez, relegando Kean continuamente in panchina. I bianconeri avevano fiutato l’affare, proponendo alla società inglese un prestito: la necessità di avere una quarta punta che sapesse interscambiarsi all’occorrenza con Morata e Dybala (se impiegato da falso nueve), aveva spinto i vertici dirigenziali bianconeri a tastare il terreno in vista di un possibile ritorno dell’assistito di Mino Raiola.

Alla fine Kean ha lasciato davvero l‘Inghilterra, ma non per l’Italia: proprio nelle ultimissime ore di calciomercato è stato ufficializzato il suo passaggio al Paris Saint Germain, con la formula del prestito secco. Lo stesso giocatore ha spiegato i motivi della sua scelta in un’intervista rilasciata ai microfoni della RAI.