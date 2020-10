Preziosi: «Juventus-Napoli uno spot mortale per la Serie A»

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, interviene sulla polemica (alimentata anche da De Luca) e riguardante la mancata disputa di Juventus-Napoli.

Il suo ds, Daniele Faggiano, di recente ha annunciato che il Genoa andrà a Verona con la Primavera perché non può scendere in campo in queste condizioni. Con 17 calciatori con il Covid-19 il tecnico rossoblù non può fare una squadra. Enrico Preziosi invece aggiunge dell’altro, come la necessità di salvaguardare lo sport e non il protocollo. Ad ogni modo, il numero uno del Genoa torna sulla polemica innescata in tutta Europa dopo la mancata disputa di Juventus-Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Boniek dà la sua sentenza: «La Juve in Italia gioca un torneo a parte»