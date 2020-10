L’arma vincente per arrivare al talentoso centrocampista del Lione potrebbe essere inaspettata. Trattasi di De Sciglio, ora in prestito proprio ai francesi

L’arma vincente per arrivare al talentoso centrocampista francese potrebbe essere inaspettata. Abbiamo visto come durante tutto il corso del mercato estivo il francese Aouar è stato desiderio della dirigenza bianconera. Già nella sfida di Champions League purtroppo conseguente ad un eliminazione dei bianconeri, Aouar ha dato dimostrazione delle sue grandi doti e quasi immediatamente Paratici s’è fatto sotto per informarsi meglio su di lui. Ad un certo momento le parti sembravano vicine ad un accordo ma la difficoltà economica in questo periodo post Covid-19 ha impedito alla dirigenza di spendere prima ancora di piazzare gli esuberi, ma ore le cose sembrano essere minimamente cambiate…

Calciomercato Juventus, l’arma vincente per arrivare ad Aouar…

Ora con il piazzamento di tutti gli esuberi in casa bianconera, alcuni in prestito, altri a titolo definitivo. L’economia bianconera sembra, nuovamente, essersi assestata. Certamente grandi esborsi, dopo l’acquisto di Federico Chiesa, non saranno possibili ma si potrebbe comunque studiare metodi per arrivare su vecchi obiettivi, è il caso di Aouar. I bianconeri potrebbero sfruttare proprio il prestito del laterale italiano per arrivare al centrocampista. De Sciglio, quindi, potrebbe essere inserito come pedina di scambio per abbassare le pretese per presidente Aulas – non certo in saldo quando si tratta di lasciar partire i suoi pupilli – per arrivare proprio ad Aouar.