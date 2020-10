Juventus, piccolo acciacco per Chiellini in nazionale

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è un perno della nazionale oltre che della squadra bianconera di Andrea Pirlo.

E in azzurro coltiva il sogno di giocare gli europei che si giocheranno nel 2021 dopo essere stati rinviati di un anno a causa del Covid. Sarà l’ultimo grande appuntamento calcistico che attende l’esperto difensore, che vuole chiudere la sua carriera nel migliore dei modi. Magari con nuovi trionfi, sia in nazionale che con la sua squadra di club, la Juve appunto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, super scambio ipotizzato con il Real Madrid

Juventus, problemi al ginocchio per Chiellini

Oggi l’Italia sarà impegnata in una importante sfida contro la Polonia in Nations League, avversario nel quale gioca il più forte centravanti del mondo. Ovvero Lewandowski. Il ct Mancini confida nella presenza di Chiellini in campo, ma il centrale è in dubbio. Come spiega Sportmediaset, dopo aver preso una botta al ginocchio nell’ultimo allenamento non è sicuro che Chiellini possa giocare. “Valuteremo, non è al meglio ma speriamo possa giocare” ha detto l’allenatore dell’Italia. Parole che comunque fanno capire come l’infortunio rimediato sia di lieve entità.