Juventus, le statistiche promuovono il lavoro di Pirlo

La Juventus guarda già alla prossima partita di campionato contro il Crotone ma intanto arrivano buone indicazioni dalle statistiche.

Una delle prerogative dell’allenatore bianconero Andrea Pirlo, sottolineate anche nella sua tesi di Coverciano, è quella di mantenere il più possibile il possesso palla e di comandare il gioco in entrambe le fasi. Un obiettivo importante per il quale ogni giorno si lavora in casa juventina.

Juventus, di Danilo il numero più alto di passaggi