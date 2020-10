Calciomercato Juventus, a gennaio possibile nuovo assalto al terzino

Il calciomercato della Juventus ha visto arrivare molti elementi di spessore alla corte del nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Tuttavia sembra esserci ancora qualche vuoto da colmare nell’organico bianconero e riguarda la fascia sinistra. Nel modulo di Pirlo è probabile che possa essere adattato nel ruolo di esterno anche Bernardeschi, ma i tifosi si aspettano comunque un rinforzo in quella zona del campo. Alex Sandro è il titolare, dietro di lui c’è il giovane Frabotta al quale va dato atto di essersi sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il retroscena: incredibile offerta per Messi

Calciomercato Juventus, Emerson resta nel mirino

Chi potrebbe arrivare a gennaio? Tra i possibili obiettivi rimane Emerson Palmieri, autore di una ottima prova con l’Italia contro la Polonia. Al termine del match il calciatore ha sottolineato come “in nazionale mi sento un giocatore importante e parte del gruppo. Nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe, devo soltanto lavorare e quando sono in campo pensare a fare del mio meglio” ha detto il giocatore italo-brasiliano. Parole che lasciano aperto un suo possibile trasferimento a gennaio. Con i bianconeri e l’Inter – come sottolinea Sportmediaset – che continuano a monitorare la situazione.