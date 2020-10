Cristiano Ronaldo via, alla Juventus 50 milioni per il portoghese

Cristiano Ronaldo non avrebbe gradito la campagna acquisti della Juventus. A parer suo non si sarebbe rinforzata abbastanza per lottare in Champions League. C’è il Psg.

Si avvia ai titoli di coda l’avventura tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fatto il suo lavoro, anche oltre il dovuto. Ha segnato a raffica e in Champions League non ha avuto altri rivali nel trascinare i bianconeri. C’è però un aspetto che non ha gradito. La Vecchia Signora a suo dire non si sarebbe rinforzata a dovere per dare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Ronaldo andrà via. Già qualche tempo fa in Spagna circolarono delle voci secondo cui il Re sarebbe stato offerto a tre club: Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona. Ora tornano prepotenti le voci sul primo.

