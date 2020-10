Probabili formazioni Crotone Juventus: un solo dubbio per Pirlo

La Juve si prepara alla sua terza uscita stagionale, in trasferta contro il Crotone. La formazione bianconera sembra essere definita per dieci undicesimi, con Pirlo che deve sciogliere il suo unico dubbio in mezzo al campo, dove Arthur sembra favorito su McKennie per affiancare Bentancur.

Crotone Juventus Probabili formazioni/ Dopo la netta vittoria contro la Sampdoria e il sofferto pareggio in rimonta all’Olimpico contro la Roma, la Juventus di Andrea Pirlo sarà di scena a Crotone, nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. Un match da non sbagliare per Cristiano Ronaldo e compagni, attualmente fermi a 4 punti in classifica, dal momento che, per ora, non è stata emessa alcuna sentenza sulla partita non disputata allo Stadium contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

Nonostante gli impegni delle Nazionali, il neo allenatore bianconero ha in mente la formazione che scenderà in campo in quel di Crotone. In porta ci sarà Szczesny; difesa a tre con Danilo ( riproposto nella posizione di interno difensivo), Bonucci e Chiellini. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Cuadrado e Frabotta, alla sua seconda apparizione da titolare. In mediana la situazione appare più nebulosa: quasi sicuro di un posto da titolare Bentancur, mentre si giocano una maglia Arthur e Bentancur.