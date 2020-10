Le condizioni fisiche di Dybala non sembrano essere delle migliori: Dopo l’Ecuador salterà anche la Bolivia, e potrebbe tornare già a Torino.

Paulo Dybala è ancora ko, dopo non aver giocato la sfida con la nazionale Argentino contro l’Ecuador, l’attaccante sarà costretto a saltare anche la gara contro la Bolivia per un problema gastrointestinale. La Joya continua ad essere indisponibile e a questo punto si sta valutando il rientro anticipato a Torino. La Juventus è in ansia per le condizioni del proprio attaccante. La Joya argentina darà nuovamente forfait anche per la partita contro la Bolivia, che ricordiamolo, sarà valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Il giocatore da quanto si apprende, sarà fuori per un problema a causa del persistere di un problema gastrointestinale.

Juventus, Dybala ancora out: potrebbe già tornare a Torino

A comunicare la notizia delle condizioni fisiche dell’attaccante ci ha pensato direttamente la Seleccion argentina attraverso un tweet che diceva: “Dybala non è in condizioni fisiche idonee”. A questo punto il numero 10 della Juventus potrebbe rientrare anticipatamente a Torino e cercare il recupero in extremis per la sfida di sabato sera, in casa, contro il Crotone.