Calciomercato Juventus, Commisso su Chiesa: “Ho dovuto finanziarli…”

Rocco Commisso, il patron della Fiorentina ha parlato in occasione della cessione dell’attaccante Federico Chiesa alla Juventus

Una delusione evidente quella di Commisso, come viene riportato nell’editoriale de ‘La Gazetta dello Sport‘. Vorrebbe infatti dimenticare la cessione del suo pupillo ma il presidente viola ha parlato proprio dell’addio di Federico Chiesa ora diventato un nuovo attaccante bianconero, ecco cosa ha detto in un’intervista riportata su La Gazzetta dello Sport:

“Sono deluso per come si è comportato Federico, non mi ha chiamato e non è venuto nemmeno a salutarmi. Abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano per le firme (il giorno del passaggio alla Juventus) perché lui non voleva venire al centro sportivo. Il padre Enrico mi ha mandato un messaggio, ma non lui. Diciamo che un povero immigrato dall’America come me ha dovuto finanziare gli Agnelli visto che i soldi arriveranno in cinque anni”.

