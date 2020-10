La Juventus potrebbe sfruttare l’occasione dal Real Madrid; il rinnovo di Sergio Ramos è in bilico, lo spagnolo potrebbe lasciare la Spagna.

L’ultima indiscrezione di mercato ha del clamoroso: il difensore centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe non rinnovare con i Merengues. Sembra infatti non esserci ancora un accordo fra le parti e, dunque, lo spagnolo potrebbe lasciare (da capitano) il suo Real Madrid. Una situazione che può, naturalmente, essere anche occasione vantaggiosa di mercato: i bianconeri sono alla finestra per capire l’evolversi della situazioni consapevoli di avere un’arma vincente per convincere, qualora ci fosse la possibilità, il difensore spagnolo. La presenza di Cristiano Ronaldo in rosa infatti potrebbe risultare cruciale.

Calciomercato Juventus, l’occasione dal Real Madrid: rinnovo in bilico

Sergio Ramos potrebbe infatti diventare l’ultima grande occasione per la difesa. Un profilo che non ha certo bisogno di presentazioni: il capitano del Real Madrid vanta nel suo palmares qualsiasi trofeo possibile, dalla Champions League fino al mondiale. Un giocatore che potrebbe senza ombra di dubbio essere fondamentale in palcoscenici internazionali come la Champions League, dove Ramos proprio insieme a Cristiano Ronaldo, ha dominato per parecchio tempo. Un profilo che potrebbe arrivare a zero e viste le sue qualità, affiancato ai difensori della Juventus potrebbe, davvero, dare quel contributo in più.