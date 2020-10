Il rientro di Paulo Dybala da titolare è previsto più per la Champions: la sfida contro la Dinamo Kiev che per il Crotone in campionato.

Paulo Dybala è ancora ko, dopo non aver giocato la sfida con la nazionale Argentino contro l’Ecuador, l’attaccante sarà costretto a saltare anche la gara contro la Bolivia per un problema gastrointestinale. La Joya continua ad essere indisponibile e a questo punto si sta valutando il rientro anticipato a Torino. La Juventus è in ansia per le condizioni del proprio attaccante. La Joya argentina darà nuovamente forfait anche per la partita contro la Bolivia, che ricordiamolo, sarà valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar. Il giocatore da quanto si apprende, sarà fuori per un problema a causa del persistere di un problema gastrointestinale.

Juventus, Dybala: quando rientrerà l’attaccante argentino

Ma quando rientrerà Dybala? Inizialmente si pensava che l’attaccante potesse tornare titolare nella gara contro il Crotone di sabato sera, in campionato, ma a quanto sembra Dybala farà il suo debutto molto più presumibilmente contro la Dinamo Kiev nei gironi di Champions League. Ancora dobbiamo vedere il debutto stagionale della Joya, il calciatore si è infortunato il 7 agosto in occasione della partita di Champions League contro il Lione quando, reduce già da un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, venne schierato in campo da Maurizio Sarri per cercare (in extremis) il gol della qualificazione. Dybala fu poi costretto ad uscire, nuovamente, dopo 13′.