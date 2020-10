Cristiano Ronaldo, dal Portogallo indicano quando tornerà in Italia

Cristiano Ronaldo potrebbe far rientro in Italia già nella giornata di oggi. Il calcatore, positivo al Coronavirus, è asintomatico e sta bene. Aspetta i tamponi.

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare subito in Italia. A riferirlo è “Correio da Manhã TV“. Inaspettatamente, infatti, non è escluso che possa rientrare a Torino già in questa giornata. Secondo il media portoghese, l’attaccante della Juventus, risultato ieri positivo al covid-19, ha deciso di trascorrere l’isolamento in Italia. Questo in modo da essere subito disponibile e agli ordini di Pirlo una volta negativizzato il virus. Il timore concreto è che posa saltare anche il Barcellona. Pressoché sicuro lo stop per Crotone, Dinamo Kiev e Verona. I bianconeri incrociano le dita e sperano che la sfida planetaria tra i due dei del calcio possa celebrarsi a Torino e non solo al Camp Nou.

Le parole di Chiellini su Cristiano Ronaldo

A proposito di Cristiano Ronaldo, ieri il capitano della Juventus Chiellini ne ha parlato in Nazionale. «Lui sta bene, stava prendendo il sole… Dobbiamo prepararci, l’escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi, ma non ci può fermare per motivi economici e per ragioni sociali: le prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Bisogna andare avanti. Ma siamo consapevoli che saranno settimane difficili. La bolla come la Nba è difficile per le strutture del calcio, una semibolla è quella che stiamo già rispettando. La vera vittoria è finire il campionato, bisogna mettere da parte il discorso di campionato falsato: succederà in corso di stagione che alcune partite non avranno tutti i giocatori».