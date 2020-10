Chiesa, primo allenamento con la Juventus. A Crotone in campo dal 1′?

Federico Chiesa ha conosciuto oggi il mondo Juventus per la prima volta. Dalla firma non era mai stato a Torino e alla Continassa.

Federico Chiesa oggi sosterrà il suo primo allenamento da calciatore della Juventus. Non era ancora successo, dopo la firma, che si presentasse a Vinovo con il resto dei compagni. Per lui firme a Coverciano, con fastidio di Pradè e Commisso, e annuncio social. Dal vivo il mondo Juventus lo ha visto solo dall’esterno e da avversario. La prima coccola è arrivata in Nazionale da Bonucci che ha risposto a muso duro a chi parlava di brutte prestazioni. «Ha gli occhi puntati addosso perché è venuto alla Juve – ha detto -. Ma è giovane ed ha bisogno di sbagliare per crescere. Ci siamo passati tutti». A Crotone, considerate le assenze di Ronaldo, Dybala e Ramsey, potrebbe partire dall’inizio.

Chiesa, l’acquisto top della Juventus. I timori dei fan…

I timori dei fan della Juventus riguardano le analogie con Bernardeschi, al momento risultato un flop colossale. I due acquisti dalla Fiorentina sono quanto mai simili. Due giocatori giovani, italiani, che hanno deciso di fare un passo avanti nella propria carriera “tradendo” i viola per vestire la maglia degli acerrimi rivali. Ambizioni che Federico Chiesa non ha mai nascosto di possedere. Giocano nella stessa posizione, visto che Bernardeschi ancora non ha ufficialmente trovato il suo e che Federico si sta esprimendo a tutta fascia sulla destra. Al momento sembra un’ipotesi quanto meno difficile e dunque è giusto parlare di analogie e differenze di una coppia che a breve dovrebbe riformarsi.