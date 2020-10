Il presidente della Juventus Andrea Agnelli oggi ha parlato davvero di tantissimi aspetti della stagione della squadra bianconera.

Alla fine dello scorso campionato, nel quale è arrivato il nono scudetto consecutivo, la dirigenza bianconera ha deciso di cambiare tutto. Nonostante il trionfo in Italia Maurizio Sarri è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato Andrea Pirlo. Allenatore alla prima esperienza ma con un grande trascorso da calciatore e con idee tattiche che sono piaciute fin da subito. Questo tuttavia non può certo far dimenticare il buon lavoro svolto da Sarri a Torino.

LEGGI ANCHE –>Chiesa, primo allenamento in bianconero: a Crotone giocherà?

Juventus, Agnelli ha parlato anche di Sarri

E questo lo ha confermato anche il presidente Andrea Agnelli. Che come riporta Tuttosport in conferenza ha parlato anche dell’ex allenatore bianconero. “Ho un ottimo ricordo di Sarri come persona. E’ una persona colta, anche con un certo senso dell’umorismo, con diversi interessi al di là del calcio che è la sua prima passione. Sono felice che abbia vinto questo scudetto con noi, ma non si è creata una alchimia con l’ambiente in generale. Comunque sarà per sempre ricordato come uno degli allenatori vincenti della Juventus” le parole del numero uno bianconero.