Andrea Pirlo ha fatto le sue scelte per la sfida di domani sera che vedrà impegnata la sua Juventus contro il Crotone, come sappiamo sarà fuori Cristiano Ronaldo per la positività al Covid-19 riscontrata la scorsa settimana, a sostituire il fenomeno portoghese ci sarà Alvaro Morata dal primo minuto, ma non è l’unico nuovo acquisto che potrebbe partire titolare… fra i papabili a partire dal primo minuto c’è anche Federico Chiesa: l’esterno italiano è pronto a stregare la Juventus e il suo allenatore.

Crotone-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo ha fatto le sue scelte

Ecco, dunque, le probabili formazioni nella sfida di domani sera contro il Crotone: