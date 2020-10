Juventus, Cristiano Ronaldo: le ipotesi sul suo futuro

La Juventus fino a quando potrà godere delle prodezze di Cristiano Ronaldo? Questa è la domanda che tanti tifosi bianconeri continuano a farsi.

Nessun timore, perché all’orizzonte non c’è ovviamente un divorzio immediato con il campione portoghese. Che vuole assolutamente vincere il più possibile con la maglia bianconera e magari regalare ai tifosi quel trionfo in Champions League che manca da tanto, troppo tempo. Certo è però che bisogna iniziare a guardare anche la carta d’identità. Ronaldo non è più giovanissimo ed è logico iniziare a chiedersi fin quando continuerà a rimanere in campo.

Juventus, Ronaldo dove chiuderà la carriera?

L’edizione spagnola di Four Four Two ha ipotizzato quello che potrebbe essere il futuro di Cristiano Ronaldo. Che ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2022 e che è intenzionato a portarlo in fondo. Anche perché in quell’anno avrà un altro appuntamento importante da onorare, ovvero i mondiali in Qatar con la maglia del Portogallo. Un’altra sfida alla quale CR7, che allora avrà 37 anni, tiene tantissimo.

Questo non vuol dire che dopo quella data CR7 non possa continuare a giocare. Il fisico è integro e – come riporta il sito – può giocare fino a 40 anni. Già, ma dove? Le ipotesi sarebbero tre. Chiudere la carriera con la maglia bianconera, passare al Psg che continua a corteggiarlo oppure concludere la sua straordinaria avventura calcistica con la maglia dello Sporting Lisbona, per un finale sicuramente “romantico”.

