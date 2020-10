Juventus, la replica di Ronaldo al ministro Spadafora

La Juventus si prepara alla trasferta ma uno degli argomenti più caldi in questo momento rimane la positività e la quarantena di Ronaldo.

Il portoghese è rientrato a Torino dagli impegni con la sua nazionale e si trova ora in isolamento nella sua abitazione torinese. Non ha alcun sintomo e anzi, come ha mostrato sui social, sta godendo di qualche momento di relax nella sua piscina coperta. Proprio il rientro di Ronaldo in Italia ieri ha scatenato un botta e risposta tra il ministro dello Sport Spadafora, per il quale il portoghese avrebbe violato il protocollo, e il presidente bianconero Agnelli. Che ha detto: “dovete farvi spiegare dal ministero degli Interni e da quello della Salute che cos’avrebbe violato”. Parole che poi hanno portato ad una controreplica di Spadafora in serata.

LEGGI ANCHE –>Chiesa, primo allenamento in bianconero: a Crotone giocherà?