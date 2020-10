Crotone-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo cambia modulo

La Juventus questa sera, 17 ottobre, sarà ospite del Crotone di mister Stroppa. Ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Non una trasferta semplice quella che attende la formazione allenata da Andrea Pirlo. E’ vero che il Crotone è ultimo in classifica con zero punti, ma sul piano del gioco l’undici calabrese ha dimostrato di potersela e volersela giocare sempre e comunque a viso aperto. Sarà così anche contro la Juve in un match nel quale il Crotone ha ben poco da perdere. Bianconeri senza tanti elementi, su tutti Ronaldo e McKennie che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid. La Juventus non può permettersi passi falsi in questo confronto, altrimenti le rivali per lo scudetto potrebbero avvantaggiarsi.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Mbappè svela il suo futuro a Cristiano Ronaldo