Crotone Juventus 1-1 Highlights: ecco le azioni salienti del match dei bianconeri. Clicca qui per vedere cosa è successo allo stadio Scida.

Si è disputato questa sera allo Stadio Ezio Scida il match fra Crotone e Juventus. Sfida di Serie A che ha sancito un’importante sfida, visto che i bianconeri erano privi di Cristiano Ronaldo fuori a causa della positività al Covid-19. Una partita che è terminata sul risultato di 1-1 in virtù delle reti messe a segno da Simy e da Morata, tutte nella prima frazione di gioco. In campo sono scese due squadre affiatatissime e desiderose della vittoria, nonostante l’evidente disparità nella rosa. È stata una partita difficile a tratti ma anche entusiasmante. Pirlo ha dimostrato come al solito di avere le idee chiare come allenatore: proponendo nuovamente una rosa decisamente rivoluzionaria.

Highlights Crotone Juventus 1-1 , Serie A: video gol e sintesi della gara

Nel video, gli highlights di Crotone-Juventus, partita valida per la Serie A, sarà possibile vedere tutte le azioni salienti gratis su YouTube sul canale ufficiale della Lega Serie A TIM oppure direttamente su DAZN. Una partita intensa che ha visto combattere fino all’ultimo due realtà della compagine del calcio italiano, i bianconeri hanno incontrato il Crotone fuori casa allo stadio Ezio Scida. Una partita intensa che ha visto i bianconeri pareggiare con un risultato di 1-1- Clicca qui per vedere le azioni salienti del match!