Tancredi Palmieri in un suo post Twitter ha parlato del presunto like che Dybala messo al tweet di Della Valle

La giornalista Fabiana Della Valle in un suo tweet si interrogava sulla questione relativa a Paulo Dybala, secondo la giornalista portare l’attaccante argentino a Crotone senza poi utilizzarlo non aveva molto senso, e sotto quel post c’era il like di Paulo Dybala stesso, like che è stato poi tolto dallo stesso giocatore. Un tweet che sta già facendo parlare tutto l’ambiente bianconero…

Juventus, il giallo del like polemico di Paulo Dybala

Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi? #CrotoneJuve — Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) October 17, 2020

Un tweet che sembra aver trovato l’approvazione dello stesso attaccante argentino, ma che poi, successivamente, ha rimosso il like. Sempre il giornalista Tancredi Palmieri ha menzionato di una lite poi avvenuta fra Paulo Dybala stesso e Paratici negli spogliatoi, un malumore che non sembra far contenti i tanti supporter bianconeri che sanno del delicato momento concerne al rinnovo di contratto dell’attaccante.

Una situazione che mette già in allarme tutto il popolo bianconero. Infatti nei commenti al posto vediamo come i tanti supporter bianconeri si interroghino su perché della lite. In molti, purtroppo, sono convinti che questo sia una segnale di una partenza imminente. Come sappiamo in quest’ultimo periodo c’è una situazione decisamente complicata per quanto concerne il rinnovo del contratto dell’argentino in maglia bianconera, le richieste dell’entourage del calciatore sono di 15 milioni a stagione, proposta che per la dirigenza bianconera è – decisamente – eccessiva. La Juventus non vorrebbe privarsi del proprio pupillo offensivo, anche molto stimato dai tifosi. Paulo Dybala sembra però non avere ancora trovato un accordo sul proprio rinnovo in casa bianconera e i tifosi, dopo il post di Tancredi Palmieri, sono preoccupati sul futuro della Joya. La Juventus offre 10 milioni ma, per il momento, c’è ancora distanza fra le parti.