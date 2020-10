Crociata della Rai contro la Juventus: i supporter bianconeri sono furiosi

I post di Varriale e di Paganini scritti sui propri social non hanno fatto contenti i tifosi della Juventus

Pari deludente di @juventusfc che concede al #Crotone il 1mo meritato punto stagionale. Bene solo @AlvaroMorata autore del gol e di un altro annullato dal VAR.Pessimo esordio di #Chiesa macchiato da una giusta espulsione.Senza i 3 punti a tavolino Juve con classifica deficitaria. — enrico varriale (@realvarriale) October 17, 2020

Ieri la Juventus ha pareggiato contro il Crotone, una sfida che era alla portata dei bianconeri che però non ha visto la squadra di Pirlo dominare come ci si aspettava, o meglio, come si aspettavano i tifosi. Vuoi per mancanza di alcune pedine fondamentali, da Cristiano Ronaldo, a Paulo Dybala, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro e via dicendo…ma quello che ha fatto più infuriare i tanti supporter bianconeri, ancora più della mancata vittoria, sono i tweet di due dei giornalisti più importanti della Rai: Paolo Paganini e Enrico Varriale.