Juventus e Milan vorrebbero entrambe assicurarsi un colpo in prospettiva, trattasi del giovane classe 2002 Gravenberch dell’Ajax

Una sfida a due sul mercato centrocampisti. Juventus e Milan potrebbero presto “duellare” per cercare l’acquisto di prospettiva: trattasi del talentoso Ryan Gravenberch, centrocampista olandese classe 2002 dell’Ajax. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, riportate sul portale “Todofichajes.com”, la Juventus sarebbe in polpe per l’acquisto del giovanissimo centrocampista, connazionale di De Ligt. L’Ajax chiederebbe 20 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, cifra che, soprattutto il Milan, sarebbe pronto ad accontentare pur di scavalcare la corte della Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, recupero importante a centrocampo per la Champions League

Calciomercato Juventus, è sfida a due per il giovane centrocampista

Ryan Gravenberch è un centrocampista centrale ma che può ricoprire anche il ruolo di mediano, grazie ad una possente forma fisica e ad un’eleganza innata nei movimenti. Dotato di un tiro dalla distanza il giocatore è stato paragonato a più riprese all’altro grande sogno bianconero: Paul Pogba. All’Ajax sta già facendo la differenza, con alcune reti importanti. Gravenberch vanta un primato assoluto, ovvero quello di aver esordito come il giocatore più giovane in Eredivise.