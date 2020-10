La Juventus recupera in vista della sfida di domani sera contro la Dinamo Kiev, un importante pedina del centrocampo: Aaron Ramsey

Pirlo domani sera testerà la Champions League per la prima volta da allenatore, i bianconeri giocheranno contro la Dinamo Kiev e per l’occasione la rosa del maestro, senza Cristiano Ronaldo, causa positività Covid-19, dovrà affidarsi alle certezze che ha a disposizione, ma c’è un importante recupero: trattasi di Aaron Ramsey. Il gallese si allena di nuovo con il gruppo alla vigilia del match di Champions League in casa della Dinamo Kiev.

Juventus, recupero importante a centrocampo per la Champions League

Pirlo, nonostante l’amarezza di un pareggio contro il Crotone, sorride in Champions per la ritrovata forma fisica di un giocatore molto importante per la rosa bianconera: il ritorno di Aaron Ramsey per l’esordio stagionale della Juventus in Champions League, domani, nella trasferta europea contro la Dinamo Kiev potrebbe tornare titolare. Il gallese, come dicevamo poc’anzi, si sta allenando insieme al resto del gruppo alla Continassa nella seduta pomeridiana, se dovesse stare bene, viste le ultime prestazioni, Pirlo potrebbe schierarlo titolare nella sfida contro gli ucraini.