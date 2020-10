Juventus, i convocati per il match contro la Dinamo Kiev

La Juventus è pronta per l’esordio in Champions League. Domani sera i bianconeri di Pirlo saranno ospiti della Dinamo Kiev.

I bianconeri cercheranno di conquistare una vittoria per iniziare nel migliore dei modi il loro cammino nella competizione europea. Mancheranno diverse pedine, ma la voglia di far bene è tanta e c’è anche voglia di riscattare il pareggio arrivato sul campo del Crotone nell’ultimo match della serie A. Oggi la rifinitura prima di viaggiare alla volta dell’Ucraina, domani si giocherà alle 18.55.

Juventus, i convocati per Kiev

Eccola dunque la lista dei calciatori di Andrea Pirlo per questo primo impegno europeo. Come previsto non ci sono i positivi Cristiano Ronaldo e McKennie, sono solamente due gli attaccanti di ruolo disponibili, ovvero Dybala e Morata. Convocato ancora una volta il giovane Portanova. Sembrano esserci pochi dubbi di formazione, anche se Pirlo dovrà cercare di mandare in campo i più freschi pensando anche ai tanti impegni ravvicinati che attendono la sua squadra.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Dybala

