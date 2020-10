Dinamo Kiev Juventus, Pirlo: “Prestazione solida, su Chiellini invece..”

By

Le parole di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky dopo la buona prova fornita dai bianconeri contro la Dinamo Kiev. Ecco quanto dichiarato dal neo allenatore.

Dinamo Kiev Juventus Pirlo Sky/ Un Pirlo visibilmente molto soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Sky per commentare il suo primo successo internazionale sulla panchina bianconera. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore della Juve a margine della vittoria riportata contro la Dinamo Kiev: “Oggi era necessaria una prestazione solida, e abbiamo concesso poco o nulla agli avversari, limitando al minimo gli errori che invece avevamo commesso contro il Crotone. C’è bisogno di tempo, ma i primi segnali di crescita cominciando ad intravedersi e sono contento dell’idea di gruppo che sta venendo fuori.

Per quanto concerne l’infortunio accorso a Chiellini, temo che si tratti di un risentimento muscolare che si portava dietro dall’ultima partita disputata con la Nazionale. Nei prossimi giorni verrà sottoposto agli esami che evidenzieranno l’entità dell’infortunio, ma non crediamo che sia qualcosa di grave. Demiral è entrato e ha fatto bene: sono molto contento per lui, che sta recuperando dal brutto infortunio al ginocchio.”