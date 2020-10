Infortunio Chiellini Juventus, l’esito degli esami del capitano bianconero

Il capitano della Juventus Chiellini si è infortunato ieri per un problema muscolare, oggi è arrivato l’esito degli esami

“Buone notizie, infine, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

LEGGI ANCHE:Calciomercato Juventus, Icardi: il commento di Wanda apre il mercato…