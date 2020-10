Kabak, la Juventus potrebbe beffare il Milan per il difensore

La Juventus ha pronta un’offerta per Kabak, difensore dello Schakle 04 a lungo inseguito dal Milan nell’ultima sessione di calciomercato.

Clamorosa indiscrezione da parte del portale Calciomercatoweb.it. La Juve avrebbe già pronta l’offerta per il difensore centrale Kabak. Paratici vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro, una cifra che sta facendo vacillare lo Schalke. I bianconeri hanno già superato la concorrenza del Milan, che a meno di rilanci resterà fuori dalla corsa al turco. Proprio i rossoneri, nella disperata ricerca di un marcatore centrale, provarono a prendere proprio il calciatore in questione. Furono ultimi giorni vibranti di mercato, ma la dirigenza rossonera non raggiunse l’intesa con i tedeschi. Il trasferimento, pertanto, saltò.

Kabak, nuovo obiettivo della Juventus

Ozan Kabak è un difensore classe 2000 dello Schalke 04. Centrale di pregevole tecnica e impressionante strapotere fisico, è cresciuto nel settore giovanile nel Galatasaray. Nel 2018 l’esordio in prima squadra con Terim che ha subito consegnato le chiavi della difesa al ragazzone precoce. Lo scorso gennaio la chiamata dello Schalke dove è stato protagonista con 15 presenze e tre gol all’attivo in Bundesliga. Ma non abbastanza per evitare un brutto epilogo del campionato. Una delle sue doti più spiccate è sicuramente il colpo di testa, merito della sua statura (186 cm) e di una grande capacità nella scelta di tempo dello stacco. Nelle selezioni giovanili della Nazionale turca ha già collezionato 50 presenze e 13 reti. Dulcis in fundo: sa anche battere i rigori.